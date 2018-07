Jogos de Inverno de 2018 fecham mais um contrato de patrocínio Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, em Pyeongchang, assinaram nesta segunda-feira um contrato de patrocínio corporativo no valor de 100 bilhões de wons (aproximadamente R$ 285 milhões) com o Grupo Samsung, empresa do setores de tecnologia e telefonia.