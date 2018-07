Jogos de Inverno de Sochi tiveram lucro de US$ 261 mi

Os Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, realizados em fevereiro na Rússia, tiveram um lucro de US$ 261 milhões, informaram os organizadores nesta quinta-feira. São US$ 119 milhões a mais do que o valor divulgado no balanço inicial, em abril - o saldo definitivo será revelado até o final do ano.

Se esse valor for realmente confirmado no balanço definitivo, os Jogos de Sochi teriam o maior lucro da história olímpica, superando a edição de Los Angeles em 1984, que somou US$ 232 milhões.

Esse lucro corresponde apenas ao Comitê Organizador dos Jogos de Sochi, que teve um orçamento operacional de cerca de US$ 2 bilhões e conseguiu suas receitas através de aportes do governo russo, da venda de ingressos para as competições e dos patrocínios. Não inclui, por exemplo, os gastos do país com as obras de infraestrutura, que teriam chegado a US$ 5 bilhões.

Segundo o presidente do Comitê Organizador dos Jogos de Sochi, Dmitry Chernyshenko, esse lucro registrado vai ajudar "no desenvolvimento do esporte na Rússia".