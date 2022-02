Jogos de Inverno: disputa por medalha e brasileiros no esqui marcam a semana em Pequim

O clima em Pequim segue abaixo de zero, porém animado. Isto porque os Jogos de Inverno completam uma semana, de muita emoção, disputas e rivalidades. Com a Suécia na liderança no quadro de medalhas até aqui, tudo pode mudar nos próximos dias. Além disso, é mais uma oportunidade de acompanhar os atletas brasileiros presentes na Olimpíada. Para não perder nada, o Estadão faz um roteiro dos destaques da semana em Pequim. Confira:

Patinação Artística

Leia Também Lenda holandesa Ireen Wüst quebra recorde na patinação e conquista 6º ouro em Olimpíadas de Inverno

• Segunda-feira, 22h15

Ainda nessa segunda-feira, o ringue de patinação aparecerá aberto para o individual masculino, com o início das classificatórias. Os atletas japoneses são mais uma vez favoritos às medalhas e é promessa de espetáculo.

Hóquei no Gelo

• Terça-Feira, 1h10

Em aperitivo de uma possível final, Canadá e Estados Unidos se enfrentam nessa terça-feira. As duas maiores seleções do hóquei no gelo feminino já estão garantidas nas quartas-de-final e, caso derrotem seus adversários, é mais provável que se enfrentem novamente apenas na final.

Snowboard

• Terça-Feira, 4h30

Vale medalha. A categoria slalom gigante paralelo, uma das mais tradicionais dos Jogos, consiste em dois atletas descerem simultaneamente, ao mesmo em superam os obstáculos posicionados ao longo do percurso.

Esqui Cross-Country

• Terça-Feira, 5h00

A partir das 5h (horário de Brasília), três atletas brasileiros voltam a competir em Pequim. Jaqueline Mourão, Eduarda Ribeira e Manex Silva disputam as classificatórias da categoria sprint do Esqui Cross-Country, que também terá as finais na sequência.

Curling

• Terça-Feira, 9h05

Definição de medalha de ouro também no Curling. A modalidade, muito popular no Jogos, terá a final de duplas mistas entre Itália e Noruega. Um pouco mais cedo, a partir das 3h (horário de Brasília), Suécia e Reino Unido disputam a medalha de bronze da modalidade.

Snowboard

• Quarta-feira, 4h45

Mais medalhas no snowboard. Na categoria cross feminina, a decisão começará a partir das 4h45 (horário de Brasília). Essa modalidade consiste em diversos atletas descerem simultaneamente a superfície, em uma disputa de velocidade.

Patinação Artística

• Quarta-feira, 22h30

Já na quarta-feira teremos a decisão do individual masculino. Ainda a depender das classificatórias, que serão disputadas na madrugada de segunda para terça, os favoritos são Hanyu Yuzuru, Nathan Chen e Uno Shoma. Emoção para a madrugada olímpica.

Bobsled

• Quinta-feira, 3h55

A tradicional “descida de trenós” chegam a Pequim. A partir dessa quinta-feira, começam os treinamentos das duplas masculinas e individuais femininos, com destaque para a presença da dupla brasileira composta por Edson Bindilatti e Edson Martins.

Esqui Cross-Country

• Quinta-feira, 4h00

Fechando a primeira semana de jogos, Jaqueline Mourão e Eduarda Ribeira voltam a competir em Pequim. Dessa vez, as brasileiras disputarão a modalidade 10km clássica do Esqui Cross Country, com definição de medalhas.