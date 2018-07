Jogos de Londres divulgam calendário de eventos testes

"Você não quer encarar qualquer condição no momento da competição para qual não estiver preparado. Cada aspecto na entrega dessa instalações precisa ser do melhor jeito possível. Podemos testar nossos planos operacionais e ter certeza que teremos uma Olimpíada memorável em 2012", declarou o presidente do Comitê Organizador dos Jogos de Londres, Sebastian Coe.

Os eventos que testarão as instalações serão um misto de competições com nível mundial e de pequeno porte. O primeiro será uma maratona criada para a ocasião, no dia 30 de maio. A Maratona de Londres, disputada anualmente, não é qualificada como um teste porque tem um percurso diferente do que será utilizado na Olimpíada.

O Estádio Olímpico, que ainda não teve sua construção finalizada, receberá seu primeiro evento em maio de 2012, quando colégios e universidades britânicas disputarão uma série de torneios. Menos de três meses depois, no dia 27 de julho, acontecerá a cerimônia de abertura dos Jogos de 2012.