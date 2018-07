Jogos de Londres serão modelo para o futuro olímpico, diz Rogge

LONDRES - A Olimpíada de 2012 em Londres servirá de modelo para futuras edições dos Jogos, disse nesta quarta-feira o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Jacques Rogge, antes de iniciar três dias de inspeções nas instalações olímpicas.

"Londres elevou o padrão em termos de como entregar um legado duradouro", disse Rogge em entrevista coletiva ao lado do primeiro-ministro britânico, David Cameron. "Já podemos ver resultados tangíveis na notável regeneração do leste de Londres. Esta grande cidade criou um legado duradouro para futuros anfitriões dos Jogos."

A inspeção desta semana será a última antes da Olimpíada, que começa em 27 de julho, e coincide com a publicação pelo governo de um novo relatório sobre o legado olímpico.

"O legado foi incluído no DNA de Londres-2012", disse Cameron. "Mas é claro que, por definição, o verdadeiro legado de Londres-2012 está no futuro. Embora muita coisa tenha sido feita, estou bastante ciente de que a iniciativa para incorporar e garantir os benefícios de Londres-2012 ainda está por vir. Esse é o nosso maior desafio. É também a nossa maior oportunidade."

Em texto no relatório, intitulado "Além de 2012", o presidente do comitê organizador local, Sebastian Coe, disse que a Grã-Bretanha está cumprindo sua promessa de regenerar uma parte deteriorada da capital. "Estou imensamente orgulhoso por o esporte também ter sido um catalisador para a impressionante transformação do leste de Londres", afirmou.