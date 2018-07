Jogos de Londres somam 240 mil candidatos a voluntário

Os organizadores da Olimpíada de Londres, marcada para 2012, anunciaram nesta sexta-feira que, com o fim das inscrições, receberam mais de 240 mil candidatos a trabalhar como voluntário durante o evento. Agora, o processo de seleção para definir os 70 mil escolhidos começa em fevereiro.

Os voluntários são fundamentais para o funcionamento de uma Olimpíada. Trabalhando de graça, eles ajudam na organização do evento, fazendo desde a tradução para as delegações dos países participantes até a orientação dos torcedores nos estádios e ginásios que recebem as competições.

"Estamos emocionados com a resposta que tivemos do nosso programa de voluntários", afirmou o presidente do Comitê Organizador da Olimpíada de Londres, o ex-atleta inglês Sebastian Coe. "Agora começa a tarefa de escolher as pessoas certas e colocá-las na função mais adequada."

Sebastian Coe lembrou que o processo de escolha dos 70 mil voluntários deve ser longo - a expectativa é de que dure cerca de um ano - e pediu "paciência" a todos os candidatos. "Mas é uma oportunidade única na vida. Vale a pena esperar e participar", disse o dirigente.