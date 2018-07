Jogos Europeus têm segundo caso de doping no Azerbaijão Os Jogos Europeus, que estão acontecendo em Baku, no Azerbaijão, conheceram neste sábado o seu segundo caso de doping. Campeão dos 3.000 metros com obstáculos no atletismo, a atleta local Chaltu Beji, de apenas 18 anos, foi pega em exame antidoping pelo consumo de um esteroide anabolizante cujo nome em inglês é "osterine".