Jogos de Inverno: confira roteiro e fique por dentro dos destaques do 1º fim de semana em Pequim

O primeiro fim de semana dos Jogos Olímpicos de Inverno, disputados na China, reserva emoção, disputas de medalhas, rivalidade no hóquei no gelo e brasileira no esqui. O Estadão faz um roteiro para você acompanhar os destaques do primeiro final de semana de competições. Confira:

Esqui Cross Crountry Feminino

• Sábado, 4h45

Logo de manhã, vamos conhecer as primeiras medalhistas. Na modalidade feminina do Esquiatlo 7,5 km + 7,5 km, os destaques da prova são as vencedoras de 2018: Charlotte Kalla e Krista Parmakoski, ouro e bronze, respectivamente.

Esqui estilo livre

• Sábado, 8h30

Na sequência, mais uma definição de medalha. No mogul masculino, Mikaël Kingsbury tenta repetir o ouro olímpico e alcançar seu terceiro pódio consecutivo em Jogos de Inverno. Com apenas 29 anos, o canadense é o favorito na prova.

Hóquei no gelo

• Sábado, 1h10

Rivalidade no gelo. Pelo grupo A, Finlândia e Canadá repetem a semifinal da Copa do Mundo feminina de 2019, na qual as escandinavas se saíram melhor. Confronto interessante e que pode se repetir mais à frente nos Jogos.

Patinação de velocidade em pista curta

• Sábado, 10h26

Pela primeira vez, a prova será disputada com equipes mistas. A anfitriã, China, venceu dois dos quatro eventos durante a última temporada e é uma das favoritas para o ouro.

Patinação Artística

• Sábado, 22h30

Uma das provas com mais fãs terá as provas individuais, feminina e masculina, começando às 22h30 (horário de Brasília).

Snowboard

• Sábado, 23h24

Outra prova aclamada no cronograma, o snowboard conhecerá seus primeiros medalhistas. Na categoria Slopestyle Feminina, a prova consiste em realizar manobras difíceis para impressionar os juízes.

Esqui Cross Country Masculino

• Domingo, 4h00

Tem brasileiro no esqui e disputa de medalha. Manex Silva, de 19 anos, é a principal esperança de bons resultados da delegação brasileira. Nos últimos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude, em 2020, o atleta foi o melhor colocado entre todos os sul-americanos. Nesse ano, Manex disputará a categoria Esquiatlo 15 km + 15 km.

Esqui Estilo Livre

• Domingo, 7h00

Sabrina Cass volta para o segundo dia as classificatórias da categoria mogul do esqui. A brasileira, que está na 21ª posição geral, tem chances de chegar à final, logo em sua primeira Olimpíada. Se conseguir se classificar, a final será as 9h40 (horário de Brasília).

Luge

• Domingo, 10h15

Pra fechar o fim de semana, o luge vai conhecer seu primeiro medalhista. A categoria, que ao lado do bobsleigh e skeleton, consiste na descida de trenó, no menor tempo possível. A dificuldade do atleta nessa prova é adequar seu corpo, a fim de atingir a maior velocidade possível.