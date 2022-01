Time Brasil anuncia equipe para Jogos Olímpicos de Pequim-2022 na próxima segunda

Falta muito pouco para o início dos Jogos Olímpicos de Inverno e o Brasil segue em busca de mais vagas para Pequim-2022, que ocorre entre os dias 4 e 20 de fevereiro. O ranking olímpico fecha neste domingo e o Comitê Olímpico do Brasil (COB), a Confederação Brasileira de Desportos no Gelo (CBDG) e a Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN) anunciam no dia seguinte, às 11 horas (de Brasília), por meio de uma live no Instagram @timebrasil, a equipe que vai representar o país na China.

O anúncio dos convocados será feito por Edson Bindilatti, recordista em participações em Jogos de Inverno (quatro), e Isabel Clark, que detém o melhor resultado do Brasil na história da competição: nono lugar no snowboard cross em Turim-2006, na Itália.

"Vai ser uma convocação muito emocionante porque temos mais de um atleta disputando vagas em duas modalidades, no esqui cross-country e no esqui alpino, e não apenas lutando pela própria classificação. Isso é muito positivo para os esportes de inverno e confirma o nosso desenvolvimento ao longo dos anos. Estamos trabalhando para que ainda mais modalidades sejam assim num futuro próximo", disse o Chefe de Missão em Pequim-2022, Anders Pettersson.

"E os dois convidados para o anúncio da convocação dispensam comentários. O Bindilatti busca a quinta participação em Jogos Olímpicos de Inverno, já trabalhando nos bastidores, como membro da Comissão de Atletas do COB. E a Isabel Clark, ex-atleta de altíssimo nível e sempre disposta a colaborar com os esportes de inverno. Estou muito satisfeito e confiante de que faremos um bom papel em Pequim 2022", completou.

O Brasil já tem quatro vagas garantidas em Pequim-2022, sendo três no esqui cross-country (duas femininas e uma masculina) e uma no esqui alpino masculino. A CBDN possui ampla disputa interna pelas vagas, que leva em conta o desempenho dos atletas em competições na neve, medidos por pontos FIS. Bruna Moura, Eduarda Ribera, Jaqueline Mourão e Mirlene Picin são as principais candidatas entre as mulheres, enquanto que Manex Silva e Steve Hiestand disputam a vaga no masculino.

Além disso, o Brasil busca a confirmação oficial das vagas no bobsled (2-man, 4-man e monobob feminino); no esqui estilo livre (moguls), com Sabrina Cass; e no skeleton, com Nicole Silveira. Augustinho Teixeira, por sua vez, tem chances de classificação no snowboard cross.

Pequim-2022 será a nona participação brasileira em Jogos de Inverno, iniciada em Albertville-1992, no Canadá. Até hoje, 35 atletas brasileiros, de oito esportes, já participaram da competição. O recorde do país foi em Sochi-2014, na Rússia, com 13 atletas em sete modalidades.