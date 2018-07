Jogos pequenos no Brasil são alvo de casas de apostas pelo mundo

GENEBRA - Realizar apostas no Brasil pode ser proibido. Mas qualquer torcedor do mundo pode acessar os sites registrados em Cingapura e colocar seu dinheiro em qualquer um dos jogos do Campeonato Brasileiro, seja da primeira ou segunda divisão.

Para esta quinta-feira, pelo menos três casas de apostas online registradas no exterior oferecem o jogo Oeste x América Mineiro, com os pagamentos feitos em euros. Outra partida que terá "cobertura" internacional é o Icasa x ASA, nesta quinta também.

Alguns dos sites chegam a oferecer ao apostador uma histórico dos últimos resultados de cada time, além de explicações sobre os jogadores.

Não são apenas os campeonatos nacionais que estao na mira das casas de apostas. No primeiro semestre do ano, a reportagem do Estado identificou como jogos entre o São Benedito x Tiradentes no Ceará aparecem como uma das possibilidades para que qualquer pessoa no mundo faça suas apostas, em inglês ou francês.

As casas de apostas que oferecem o jogo no Ceará são legalizadas. Mas o que chama a atenção dos especialistas é que mesmo jogos fora dos grandes torneios nacionais ou regionais passaram a estar listados nas opções de apostas para qualquer um no mundo. As apostas, em várias delas, são cotadas em euro.

Investidores ou torcedores podiam apostar, por exemplo, no jogo entre Paranavai e Cianorte, válido pelo Campeonato Paranaense. Apostadores de todo o mundo ainda acompanharam o Metropolitano x Hermann Aichinger, válido pelo Campeonato de Santa Catarina. Outra opção para os apostadores: Botafogo de Salvador x Jacuipense, no campeonato baiano.

Até mesmo a segunda divisão do campeonato paulista já foi alvo de apostas internacionais. Todos os confrontos de cada rodada estavam na lista das casas de apostas, inclusive o jogo entre Santacruzense x Capivariano. Segundo a Fifa, as casas de apostas estão obtendo uma renda de US$ 200 bilhões ao ano, apenas com o futebol.