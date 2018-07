John John e Medina sofrem no 1º dia da etapa de Portugal do Mundial de Surfe

O primeiro dia de disputa da etapa de Portugal do Circuito Mundial de Surfe, em Peniche, não começou bem para os dois primeiros colocados do ranking. O líder John John Florence e o vice-líder Gabriel Medina não ganharam suas respectivas baterias, na penúltima etapa da temporada, e terão que disputar a repescagem na próxima fase.

Depois do vice-campeonato na França, Medina teve dificuldades para encontrar boas ondas e não conseguiu fazer frente para o atleta local Frederico Morais, que somou 11,37, contra 9,76 do brasileiro. Na sequência, John John também decepcionou e acabou ficando em último em sua bateria. O havaiano somou 9,94, contra 11,17 do português Miguel Blanco e 13,20 do brasileiro Jadson Andre.

Wiggolly Dantas, Adriano de Souza e Italo Ferreira foram os outros atletas do País que garantiram vaga direta na terceira rodada em Portugal. Filipe Toledo, Caio Ibelli e Alejo Muniz vão para a fase eliminatória.

Se os líderes não conseguiram brilhar, o veterano Kelly Slater deu show no primeiro dia de competição. O 11 vezes campeão mundial tirou a nota mais alta do dia após um belo tubo: 9,00. Na somatória, o norte-americano ficou com 15,83 e deixou para trás Matt Banting e Stuart Kennedy.

PRÓXIMA FASE

Já estão definidos os confrontos da repescagem da etapa de Portugal. Buscando o título antecipado, John John Florence encara Miguel Blanco logo na primeira bateria da segunda rodada. Já Gabriel Medina pega o australiano Ryan Callinan.

Confira todos os confrontos da repescagem:

John John Florence x Miguel Blanco

Gabriel Medina x Ryan Callinan

Matt Wilkinson x Jeremy Flores

Julian Wilson x Alex Ribeiro

Filipe Toledo x Adam Melling

Adrian Buchan x Matt Banting

Sebastian Zietz x Alejo Muniz

Michel Bourez x Jack Freestone

Caio Ibelli x Davey Cathels

Stuart Kennedy x Dusty Payne

Nat Young x Conner Coffin

Keanu Asing x Kanoa Igarashi