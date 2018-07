John John Florence vence etapa brasileira do Mundial de Surfe

RIO - O havaiano John John Florence venceu com folga a etapa brasileira do Circuito Mundial de Surfe. Na final, ele marcou incríveis 18,97 pontos no duelo com o australiano Jack Freestone, que ficou com 16,13. Foi a segunda vez que Florence venceu no Rio de Janeiro - a primeira fora em 2012.

O havaiano foi o grande nome da manhã nublada - e, por vezes, chuvosa - de disputas. Ele derrotou o compatriota Dusty Payne nas quartas de final, superou o brasileiro Adriano de Souza, o Mineirinho, nas semifinais e venceu a decisão sem ser ameaçado. "Gosto de competir no Rio, me sinto bem aqui", afirmou Florence, ao receber o troféu.

Freestone, por sua vez, foi a surpresa - e o algoz dos brasileiros nesta quinta-feira. Na terceira bateria da manhã, eliminou Miguel Pupo nas quartas de final. Nas semifinais, largou atrás de Gabriel Medina, mas conseguiu uma virada nos minutos finais e se classificou diante de um público incrédulo, que acompanhou em bom número a competição das areias do Postinho, na Barra da Tijuca.

A final sem brasileiros decepcionou a torcida, mas mesmo assim o público não arredou o pé da praia. No fim, a torcida foi praticamente unânime para Florence. Chamado de "King of Rio" (Rei do Rio) pelo locutor oficial do evento, o havaiano teve o nome gritado em coro.

Com o resultado, John John Florence subiu para o terceiro lugar na classificação da temporada, com 17.500 pontos. A disputa ainda é liderada pelo australiano Matt Wilkinson, que venceu duas das quatro etapas já realizadas e soma 24.500. Logo atrás, na vice-liderança, está o brasileiro Italo Ferreira, com 18.750 pontos.

O Brasil ainda tem outros três surfistas no Top 10. Caio Ibelli é o quinto colocado, com 17.200 pontos, logo à frente de Mineirinho, com 15.200. Já Medina ocupa a nona posição, com 14 mil pontos.

A próxima etapa do Circuito Mundial de Surfe, a quinta das 11 previstas para o campeonato de 2016, será disputada no Fiji, a partir de 5 de junho.