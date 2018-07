Joinville esbarra no Londrina e segue sem vencer na Série B do Brasileiro O Joinville continua sem vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. Pouco efetivo no ataque, o time catarinense esbarrou na forte marcação do Londrina e empatou por 1 a 1, neste sábado, na Arena Joinville, em Joinville (SC). O duelo foi válido pela quarta rodada.