Jomar aposta na força da torcida do Vasco para vencer em Cariacica Após longa folga na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco volta a jogar no sábado contra o Sampaio Corrêa. A partida, porém, por conta da Olimpíada do Rio, será realizada no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES), e não em São Januário. Mas, o que poderia ser uma desvantagem, é encarado pelo zagueiro Jomar como fonte extra de apoio. Para ele, a torcida capixaba é entusiasmada e ajudará o Vasco a derrotar o lanterna da competição.