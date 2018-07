Jon Jones e Glover Teixeira superam balança para o UFC 172

SÃO PAULO - Jon Jones põe o cinturão à prova contra Glover Teixeira na noite deste sábado em Baltimore, nos Estados Unidos. Na categoria meio-pesado, os lutadores não podem passar dos 93 kg na pesagem desta sexta-feira.

Os atletas que estarão em ação neste sábado, na Baltimore Arena, em Baltimore, Estados Unidos, passaram pela pesagem na tarde desta sexta-feira. O evento conta ainda com as tradicionais encaradas. Pelo esperado retorno de Antony Johnson, que tem um histórico de problemas com o peso, e foi demitido da franquia em 2012, tudo certo na pesagem. O americano conseguiu bater os 93 kg exigidos pela categoria dos meio-pesados, a mesma de Jon Jones e Glover Teixeira.

Pelo pesagem do evento principal, Glover entrou primeiro e também marcou 93 kg na balança. O atual campeão da categoria, pesou os mesmos 93 kg do adversário e defende amanhã o cinturão pela sétima vez. Na hora da encarada, os atletas se respeitaram.