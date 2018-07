Jon Jones elogia chute de Belfort, mas desdenha do pedido de revanche

SÃO PAULO - O desafio lançado por Vitor Belfort após sua vitória no UFC São Paulo, na madrugada deste domingo, mal chegou aos ouvidos de Jon Jones, e o norte-americano, campeão dos meio-pesados, já disparou um comentário em sua conta no Twitter ironizando o pedido de revanche do brasileiro.

"Parece que é coisa que ele sabe fazer ultimamente", escreveu Jon Jones, quando questionado por um de seus fãs sobre o desejo de Belfort de lutar novamente contra ele. Mesmo assim, o norte-americano não deixou de elogiar o golpe que o carioca lançou sobre Michael Bisping durante o duelo principal do evento que ocorreu no ginásio do Ibirapuera, na zona sul da capital paulista. "Ótimo chute!", comentou Jones.

Vitor Belfort revelou a vontade de enfrentar novamente Jon Jones quando ainda estava no octógono, logo depois de nocautear Bisping. E fez questão de provocar Chael Sonnen, que vai enfrentar o dono do cinturão dos meio-pesados em abril. "O palhaço do Sonnen não merece lutar contra o Jon Jones. Ele já fez o show dele. É um cara que não fez nada pelo esporte, que não tem história. Então sai Sonnen, me deixa lutar. Quero esse desafio", disse o brasileiro, que ainda espera ganhar uma nova chance de Dana White. "Acho que vocês merecem essa revanche. Esse é o meu desejo agora", afirmou Belfort.