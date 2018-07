Jonas marca dois na goleada do Valencia

Os dois clubes que neste momento se classificam para a Liga Europa tiveram resultados distintos. Na estreia do ex-vascaíno Philippe Coutinho diante de sua torcida, o Espanyol foi surpreendido pelo lanterna Zaragoza e perdeu por 2 a 0, gols de Silva e Juan Carlos.

O Málaga, por sua vez, fez bonito: pulou de 10.º para 6.º, com 31 pontos, ao vencer, também em casa e de virada, o Mallorca por 3 a 1. O time visitante fez 1 a 0, com Pereira. Mas a equipe anfitriã empatou com Fernandez ainda na primeira etapa. No segundo tempo, o Málaga ampliou com Toulalan e Rondón.

No Estádio de Vallecas, o Rayo Vallecano conseguiu ótimo resultado ao bater o Getafe por 2 a 0, gols de Michu e Diego Costa. Em Villarreal, o time da casa bateu o Granada por 3 a 1 e se distanciou da zona do rebaixamento.