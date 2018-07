Seu substituto será Alex Sandro, de 20 anos, titular do Brasil na conquista do Sul-Americano sub-20 no início do ano, no Peru.

Na direita, Jonathan está recuperado da lesão na coxa direita e reassume o posto que vinha sendo ocupado por Pará. O titular não atua desde o segundo jogo da final do Campeonato Paulista, contra o Corinthians, há cerca de duas semanas.