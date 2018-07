Jordy Smith bate Filipe Toledo nas semifinais e fatura etapa de Trestles do surfe

O sul-africano Jordy Smith conquistou nesta quarta-feira o título da etapa de Trestles, na Califórnia, do Circuito Mundial de Surfe, a oitava das 11 previstas para a temporada 2016. No dia decisivo do evento, ele eliminou o brasileiro Filipe Toledo nas semifinais e depois derrotou o australiano Joel Parkinson na grande decisão.

Brasileiro que teve melhor desempenho em Trestles, Filipe Toledo parou nas semifinais. Após superar Kelly Slater nas quartas de final, o brasileiro não conseguiu avançar no último dia da etapa norte-americana ao perder para Jordy Smith por 17,23 a 14,50.

Filipe Toledo até conseguiu emplacar um aéreo no inicial da bateria, o que lhe rendeu uma nota alta - 8,33 -, mas não foi suficiente para evitar o revés. Ele ainda conseguiu 6,17 na sua segunda melhor onda, mas viu o sul-africano conseguir uma nota 8,00 e outra ainda mais alta, 9,23, para assegurar a sua passagem para a final.

Na decisão, Jordy Smith teve pela frente Joel Parkinson, que na outra semifinal havia batido o norte-americano Tanner Gudauskas, que foi o algoz de Gabriel Medina em Trestles, por uma diferença mínima, por 14,43 a 14,33. E aí o sul-africano voltou a se dar melhor na decisão, dessa vez por 15,80 a 15,36 para assegurar a conquista em Trestles.

Com o triunfo, Jordy Smith atingiu a quarta colocação na classificação do ranking, que continua sendo liderado pelo havaiano John John Florence, com 41.650 pontos. Já o brasileiro Gabriel Medina, mesmo tendo sido eliminado na terceira fase, ascendeu para a vice-liderança, com 37.450 pontos. E ele é seguido pelo australiano Matt Wilkinson, com 36.500.

Italo Ferreira, que também foi eliminado na terceira fase, é o outro brasileiro entre os dez melhores do ranking, na oitava posição, com 25.750 pontos. Já Filipe Toledo, que perdeu duas etapas por causa de uma lesão, ascendeu para o 11º lugar após avançar às semifinais ao atingir 25.450 pontos.

A próxima etapa do Circuito Mundial de Surfe, a nona das 11 previstas para a temporada 2016, vai ser disputada na França, entre 4 e 15 de outubro, em Landes. No ano passado, Medina foi o campeão da etapa francesa.