Jorge Henrique e Morais largam na frente para ''decisão'' O técnico Tite segue aprimorando o time titular do Corinthians para a partida decisiva das quartas de final do Campeonato Paulista, sábado, diante do Oeste, no Pacaembu. Ontem, em mais um treino coletivo - havia realizado um na segunda-feira - o comandante deixou transparecer que Jorge Henrique e Morais largam na frente na briga por vaga com Bruno César, testado apenas na fase final do trabalho e, mesmo assim, no lugar do atacante Willian. Ontem, Willian fez o papel de Dentinho, liberado para resolver problemas particulares, mas titular absoluto.