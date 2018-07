Jorge Lorenzo confirma que correrá etapa dos EUA de MotoGP

LAGUNA SECA - Apenas quatro dias depois de passar por uma cirurgia na clavícula esquerda, o piloto espanhol Jorge Lorenzo confirmou nesta quarta-feira que vai participar da etapa dos Estados Unidos da MotoGP, no circuito de Laguna Seca, neste final de semana. A previsão era que a sua volta acontecesse apenas na etapa de Indianápolis, também em solo norte-americano, no próximo dia 18 de agosto.

A confirmação veio em um comunicado oficial da Yamaha, a sua equipe na temporada. "Jorge Lorenzo vai viajar para Laguna Seca para estar com a sua equipe enquanto se recupera da segunda cirurgia na clavícula esquerda, na sequência da queda sofrida nos treinos livres no Grande Prêmio da Alemanha do fim de semana passado", afirmou a nota.

Por causa de uma queda nos treinos livres para a etapa alemã, na última sexta, Lorenzo não pôde participar da corrida e viu o compatriota Marc Márquez vencer e assumir a liderança do campeonato - tem 138 pontos, contra 136 do também espanhol Dani Pedrosa, outro que não correu em Sachsenring, e 127 de Lorenzo.

"Finalmente decidimos ir para Laguna Seca", comentou Lorenzo, que está animado para tentar correr neste final de semana. "Depois do último exame médico e após ter falado com o Dr. Rodríguez, vamos tentar. No início pensei seriamente que talvez fosse conveniente levar o tempo necessário a recuperar e voltar em Indy (Indianápolis), mas ao longo dos últimos dois dias senti-me muito melhor. Agora quero lá estar, apesar de não querer correr demasiados riscos".