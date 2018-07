Jorge Lorenzo fatura pole da etapa de San Marino da MotoGP

O espanhol Jorge Lorenzo mostrou mais uma vez que a etapa de San Marino é uma das suas preferidas no calendário da MotoGP. Afinal, dono de resultados expressivos nesta prova, o piloto da Yamaha conquistou neste sábado a pole position da 13ª corrida da temporada 2014 ao liderar o treino de classificação no circuito de Misano.

Ainda sem vencer uma prova neste campeonato, Lorenzo também não havia faturado nenhuma pole position - o seu jejum vinha desde a etapa do Japão, em 2013. Dessa vez, porém, ele conseguiu o primeiro lugar no grid de largada da etapa de San Marino, prova que venceu as últimas três edições - em 2011, 2012 e 2013 - e nunca ficou fora do pódio.

Neste sábado, Lorenzo assegurou a sua pole position com o tempo de 1min33s238. O italiano Andrea Iannone foi o segundo mais rápido da sessão classificatória, com 1min33s289. O italiano Valentino Rossi, da Yamaha, vai completar a primeira fila, em terceiro lugar, após marcar 1min33s302.

Atual campeão da MotoGP e dono de 11 vitórias em 12 provas disputadas em 2014, o espanhol Marc Márquez vai largar pela primeira vez nesta temporada fora das três primeiras posições após ser apenas o quarto mais rápido no treino de classificação em Misano, com o tempo de 1min33s360.

Companheiro de Márquez na Honda, Dani Pedrosa garantiu o quinto lugar ao fazer o tempo, com 1min33s418. Já o italiano Andrea Dovizioso, da Ducati, que foi o mais rápido nos treinos livres de sexta-feira, vai começar a etapa de San Marino da MotoGP da sexta colocação.

Os irmãos espanhóis Pol e Aleix Espargaró abrem a terceira fila do grid de largada em Misano, com o britânico Bradley Smith na nona colocação. A lista dos dez primeiros colocados é completada pelo alemão Stefan Bradl.

A etapa de San Marino da MotoGP será disputada neste domingo, com a largada marcada para as 9 horas (de Brasília).