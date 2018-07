Jorge Lorenzo fatura pole na etapa dos EUA da MotoGP

O piloto espanhol superou várias adversidades para conseguir a primeira colocação do grid de largada. Além de encarar a pista escorregadia por causa do tempo ruim na região do circuito, Lorenzo conseguiu se recuperar de uma queda na sessão de treinos livres da manhã deste sábado. Sua moto sofreu algumas avarias com o ocorrido, mas tudo foi consertado a tempo de participar sem problemas da classificação.

A terceira colocação do grid ficou com o espanhol Dani Pedrosa, da Honda, que fez o tempo de 1min21s385. O norte-americano Ben Spies, companheiro de equipe de Lorenzo, conseguiu o quarto lugar (1min21s578). A decepção do dia ficou com o italiano Valentino Rossi, que obteve apenas a sétima posição com sua Ducati (1min22s235).

Confira o grid de largada para a etapa dos Estados Unidos de MotoGP:

1.º - Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha) - 1min21s202

2.º - Casey Stoner (AUS/Honda) - 1min21s274

3.º - Dani Pedrosa (ESP/Honda) - 1min21s385

4.º - Ben Spies (USA/Yamaha) - 1min21s578

5.º - Marco Simoncelli (ITA/Honda) - 1min21s696

6.º - Andrea Dovizioso (ITA/Honda) - 1min21s731

7.º - Valentino Rossi (ITA/Ducati) - 1min22s235

8.º - Héctor Barberá (ESP/Ducati) - 1min22s238

9.º - Nicky Hayden (USA/Ducati) - 1min22s271

10.º - Cal Crutchlow (GBR/Yamaha) - 1min22s385

11.º - Colin Edwards (USA/Yamaha) - 1min22s520

12.º - Álvaro Bautista (ESP/Suzuki) - 1min22s669

13.º - Karel Abraham (RCH/Ducati) - 1min22s893

14.º - Hiroshi Aoyama (JPN/Honda) - 1min22s937

15.º - Randy de Puniet (FRA/Ducati) - 1min22s961