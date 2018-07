Jorge Lorenzo faz 3ª pole do ano e larga na frente em San Marino

Segundo colocado na classificação geral da temporada 2015 da MotoGP, Jorge Lorenzo foi o mais rápido do treino deste sábado e vai largar na frente na etapa de San Marino da categoria, em Misano, no domingo. O italiano Valentino Rossi, com quem o espanhol briga pelo título, vai sair em terceiro.

Lorenzo foi absoluto durante todo o treino de classificação, marcando, com a sua Yamaha, a melhor volta da história do circuito, que está de asfalto novo: 1min32s146. Pela manhã, ele já havia batido esse recorde, na terceira sessão de treinos livres.

Com a pole obtida em San Marino, o Lorenzo chegou a 59 na carreira, superando o lendário australiano Michael Doohan, que largou 58 vezes na frente na principal categoria da motovelocidade. Só Valentino Rossi está na frente, com 61.

Marc Marquez, que largou seis vezes na pole position este ano, desta vez foi o segundo mais rápido do treino de classificação, com 1min32s252. Campeão com sobras no ano passado, desta vez o espanhol tem acumulado problemas durante a temporada e já precisou abandonar quatro provas. Por isso, é só o terceiro da classificação geral.

O título está sendo disputado por Lorenzo, que soma 224 pontos, e Valentino Rossi, que tem 236 e larga em terceiro. No treino deste sábado, o piloto da Honda fez 1min32s358 na sua melhor volta. A segunda fila terá o espanhol Dani Pedrosa, o italiano Michele Pirro (mais rápido com a Ducati, equipe da casa) e o britânico Bradley Smith. A terceira fila é toda italiana: Andrea Iannone, Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, todos de Ducati.