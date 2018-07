Jorge Lorenzo ganha prova tumultuada na MotoGP após quedas

Em uma das melhores corridas da MotoGP na temporada, o espanhol Jorge Lorenzo contou com uma estratégia eficiente e com quedas dos rivais, sob a chuva no Circuito de Aragão, para saltar do sétimo lugar da largada para a vitória neste domingo, 28, diante da torcida espanhola.

Foi o primeiro triunfo de Lorenzo, campeão em 2010 e 2012, na atual temporada. Ele não vencia desde a corrida em Valência, no ano passado. O espanhol vem correndo à sombra de Marc Márquez, campeão em 2013 e líder disparado do campeonato, nos últimos dois anos. Desta vez, contou com um vacilo do compatriota para chegar na frente. O espanhol Aleix Espargaró terminou em segundo e o britânico Cal Crutchlow foi o terceiro.

A corrida em Aragão foi marcada pela imprevisibilidade e pela queda de alguns dos principais pilotos da categoria. Tudo por causa da chuva, que ameaçava desde antes da largada, mas só começou a cair quando faltavam sete voltas para o fim da prova.

O mau tempo foi determinante para a definição da corrida. E Lorenzo soube tirar vantagem da mudança nas condições da pista ao parar antes de Márquez e Dani Pedrosa. Com nova moto, ele conseguiu se segurar melhor no traçado molhado, enquanto os dois rivais tinham maior dificuldade.

Márquez e Pedrosa não resistiram e foram ao chão, sem maior perigo. Os dois ainda puderam retornar à pista, trocar a moto nos boxes e finalizar a prova, em 13º e 14º lugares, respectivamente.

Valentino Rossi teve menos sorte. O italiano sofreu queda mais dura e precisou deixar a pista em uma maca, encaminhado ao hospital para fazer exames. As imagens da TV sugerem que a moto pode ter atropelado o piloto enquanto capotava na área de escape. O italiano Andrea Iannone também sofreu queda espetacular, mas sem se machucar.

Diante destas quedas em sequência, Lorenzo se segurou como pôde na pista e assumiu a primeira colocação quando faltavam três voltas para a bandeirada. Sem sofrer ameaças dos rivais, administrou a vantagem até garantir a vitória.

Apesar da 13ª colocação na prova, Márquez segue com ampla vantagem no campeonato. Exibe 292 pontos, contra 217 de Pedrosa, e 214 de Rossi. Lorenzo é o quarto colocado geral, com 202 pontos.

A próxima etapa da MotoGP será disputada no Circuito de Motegi, no Japão, no dia 12 de outubro.