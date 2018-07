Jorge Lorenzo lidera sexta-feira da MotoGP na Austrália

O espanhol Jorge Lorenzo terminou o primeiro dia de atividades da etapa da Austrália da MotoGP, a 16ª das 18 previstas para a atual temporada, na liderança ao ser o mais rápido dos treinos livres desta sexta-feira no circuito de Philip Island, mesmo que tenha sofrido uma queda no final da segunda atividade.

Lorenzo ficou em segundo lugar no primeiro treino livre da etapa australiana, mas depois colocou a sua Yamaha na primeira posição ao marcar uma volta em 1min29s620 durante a segunda sessão. Nos minutos finais, o espanhol ainda sofreu uma queda, sem maiores gravidades, mas mesmo assim terminou a sexta-feira à frente dos demais concorrentes, mantendo a sua excelente fase, que inclui triunfos nas duas etapas anteriores da MotoGP, a de Aragão e a do Japão.

O espanhol Aleix Espargaró, da Forward, foi o líder do primeiro treino livre em Philip Island. E o tempo de 1min29s749 acabou sendo suficiente para lhe garantir o segundo lugar nesta sexta-feira. Já o também espanhol Marc Márquez, que faturou no último fim de semana o bicampeonato da MotoGP por antecipação, terminou a sexta-feira na terceira colocação, com a marca de 1min29s752.

O italiano Andrea Iannone, da Pramac Ducati, foi o quarto mais rápido do dia, com 1min29s803. E ele foi seguido por outros dois pilotos italianos. Andrea Dovizioso, da Ducati, ficou em quinto lugar, com 1min29s945, enquanto Valentino Rossi, da Yamaha, terminou na sexta posição, com 1min29s954.

O britânico Cal Crutchlow, da Ducati, acabou sendo o sétimo mais rápido do dia em Philip Island. A lista dos dez primeiros colocados desta sexta-feira foi completada, em ordem, pelo espanhol Pol Espargaró, da Tech3 Yamaha, pelo colombiano Yonny Hernández, da Pramac Ducati, e pelo espanhol Dani Pedrosa, da Honda.

O treino de classificação da etapa da Austrália da MotoGP será realizado neste sábado, a partir de 1h10 (horário de Brasília). A prova no circuito de Philip Island está marcada para o domingo, com largada às 3 horas.