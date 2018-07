Jorge Lorenzo passa bem após operação na clavícula

"A duração da cirurgia foi de duas horas. Jorge teve uma complexa fratura no terceiro medial da clavícula esquerda. Foi uma operação desafiadora, mas com sucesso. Colocamos uma placa de titânio e oito parafusos para segurar os fragmentos da clavícula. Nas próximas horas avaliaremos o paciente e o tempo de recuperação necessário", declarou o médico Michele Zasa.

Lorenzo sofreu a queda na segunda sessão da última quinta, quando uma forte chuva atrapalhou os pilotos. O espanhol saia de uma curva quando perdeu o controle de sua moto, sozinho, caiu com o ombro esquerdo na pista e deslizou até chegar na grama. Ele está fora da prova deste sábado e ainda não há previsão de retorno às pistas.

"Após os exames no centro médico do circuito e no Hospital de Assen, o Jorge decidiu que queria ser operado o mais rapidamente possível. Infelizmente não havia quarto livre no hospital e, por isso, voamos para Barcelona, onde um quarto de cirurgia estava disponível no Hospital Geral da Catalunha", contou o diretor esportivo da Yamaha, Wilco Zeelenberg.