Jorge Lorenzo promete não desistir da disputa do Mundial de MotoGP

Apesar de Marc Márquez ter vencido as oito etapas disputadas até agora na temporada e estar disparado na liderança da MotoGP, Jorge Lorenzo promete lutar até o fim pelo título do campeonato. Os dois pilotos espanhóis voltam a duelar neste domingo, quando acontece a corrida da Alemanha, justamente na metade do calendário de 2014.

Com o impressionante domínio que vem mostrando, Márquez lidera o campeonato com 200 pontos - o segundo colocado é o italiano Valentino Rossi, com 128. E Jorge Lorenzo está apenas em quinto lugar, com 81 pontos. "Não vou me render nunca", avisou o espanhol, antes de começar os treinos livres na Alemanha, nesta sexta-feira, em Sachsenring.

"Sachsenring não é um dos meus circuitos favoritos, principalmente depois do ano passado, quando sofri uma queda e tive um problema na clavícula. Depois desse acidente, precisei operar novamente", lembrou Jorge Lorenzo, que já foi campeão da MotoGP em 2010 e 2012. "Apesar de a temporada não estar indo como gostaria, sou bastante otimista."