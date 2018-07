Jorge Lorenzo vence em Silverstone e dispara na MotoGP

SILVERSTONE - Campeão da MotoGP em 2010, Jorge Lorenzo fica a cada corrida desta temporada mais perto do seu segundo título mundial. Neste domingo, o piloto espanhol largou apenas da quarta colocação, mas mesmo assim conseguiu vencer a etapa da Inglaterra - a sexta das 18 deste campeonato -, realizada no circuito de Silverstone, e confirmou a sua excelente fase.

O triunfo deste domingo foi o quarto de Lorenzo nesta temporada e o terceiro consecutivo. Nas duas provas que não venceu, o espanhol terminou na segunda colocação. Assim, Lorenzo lidera o campeonato da MotoGP com 140 pontos, 25 a mais do que o australiano Casey Stoner, que terminou a prova em Silverstone na segunda colocação. O espanhol Dani Pedrosa, que completou o pódio da prova inglesa, está em terceiro lugar, com 101 pontos.

Neste domingo, o espanhol Álvaro Bautista, que conquistou a primeira pole position da sua carreira, não conseguiu sustentar a sua liderança na largada e foi ultrapassado pelo norte-americano Ben Spies. Enquanto isso, Lorenzo, perdeu uma posição no começo e caiu para o quinto lugar.

A liderança de Spies, porém, durou pouco e foi tomada por Stoner. Já Lorenzo começou a se recuperar na prova. O espanhol ultrapassou seus adversários até encostar em Stoner. Na 11ª volta, após disputa intensa e várias trocas de posição, Lorenzo se deu melhor e assumiu a liderança da etapa inglesa da MotoGP.

Assim, o espanhol apenas administrou a sua vantagem nas voltas restantes para vencer, seguido por Stoner, com uma vantagem de mais de 3 segundos. Já Pedrosa garantiu o terceiro lugar ao superar Bautista, que terminou a prova na quarta posição - o seu melhor resultado na MotoGP.

Spies, que perdeu rendimento durante a prova ficou em quinto, à frente do inglês Cal Crutchlow, que conseguiu a sexta posição após não participar do treino de classificação e largar do último lugar neste domingo. O norte-americano Nicky Hayden, o alemão Stefan Bradl, o italiano Valentino Rossi e o espanhol Héctor Barberá completaram, em ordem, as 10 primeiras colocações da etapa inglesa da MotoGP.

A próxima corrida da temporada 2012 será disputada no dia 30 de junho, no circuito de Assen, que receberá a etapa holandesa da MotoGP.

Confira o resultado final da etapa inglesa da MotoGP:

1º. Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha), 20 voltas em 41min16s429

2º. Casey Stoner (AUS/Honda), a 3s313

3º. Dani Pedrosa (ESP/Honda), a 3s599

4º. Alvaro Bautista (ESP/Gresini Honda), a 5s196

5º. Ben Spies (EUA/Yamaha), a 11s531

6º. Cal Crutchlow (ING/Tech 3 Yamaha), a 15s112

7º. Nicky Hayden (EUA/Ducati), a 15s527

8º. Stefan Bradl (ALE/LCR Honda), a 22s521

9º. Valentino Rossi (ITA/Ducati), a 36s138

10º. Hector Barbera (ESP/Pramac Ducati), a 41s328

11º. Aleix Espargaró (ESP/Aspar), a 1min03s157

12º. Randy de Puniet (FRA/Aspar), a 1min03s443

13º. Michele Pirro (ITA/Gresini Honda), a 1min07s290

14º. James Ellison (ING/Paul Bird), a 1min14s782

15º. Yonny Hernández (COL/Avintia), a 1min15s108

16º. Colin Edwards (EUA/Forward), a 1min29s899

17º. Danilo Petrucci (ITA/Ioda), a 1min40s302

18º. Iván Silva (ESP/Avintia), a 1min52s099

19º. Andrea Dovizioso (ITA/Tech 3 Yamaha), a 1 volta

Não completou:

Mattia Pasini (ITA/Speed Master)