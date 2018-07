Jorge Wagner admite contato e Carmona, a pressão O meia Jorge Wagner confirmou ao Estado que recebeu um contato do Palmeiras, mas deixou para discutir o assunto no fim do ano. "Falei com o meu empresário e, no final do ano, vamos conversar sobre isso (transferência para o Palmeiras). Meu empresário falou que foi procurado por alguém do clube, mas, para sair, envolve muita coisa", disse o meia, que está no Kashiwa Reysol, do Japão.