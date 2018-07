Jorge Zarif e Poliana Okimoto ganham prêmio do COB

SÃO PAULO - O velejador Jorge Zarif e a nadadora Poliana Okimoto foram eleitos na noite desta terça-feira os melhores atletas brasileiros do ano, ao ganharem a disputa na 15ª edição do Prêmio Brasil Olímpico, organizado anualmente pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB). A vitória foi inédita para ambos, numa cerimônia que reuniu os principais nomes do esporte brasileiro num teatro em São Paulo.

Com apenas 20 anos, Jorge Zarif fez história em 2013, ao se tornar o primeiro velejador a ganhar os títulos mundiais júnior e sênior da classe Finn num mesmo ano. Poliana Okimoto também teve conquistas inéditas nesta temporada: com 30 anos, faturou três medalhas no Mundial de Esportes Aquáticos, em julho, na Espanha, conseguindo ouro, prata e bronze na disputa das maratonas aquáticas.

Os dois venceram a eleição contra outros finalistas que tiveram grandes resultados em 2013. Na disputa masculina, Jorge Zarif superou o nadador Cesar Cielo e o ginasta Arthur Zanetti, que também foram campeões mundiais ao longo deste ano. E no feminino, Poliana Okimoto levou a melhor sobre Rafaela Silva, campeã mundial no judô, e Yane Marques, vice-campeã mundial do pentatlo moderno.

Além de Jorge Zarif e Poliana Okimoto, a cerimônia desta terça-feira entregou outros prêmios, cujos vencedores já tinham sido anunciados previamente. Foi o caso de José Roberto Guimarães, do vôlei, eleito o melhor treinador dos esportes coletivos, e de Marcos Goto, que trabalha com o ginasta Arthur Zanetti e ganhou como melhor técnico individual - ambos venceram pelo segundo ano seguido.

Também foram premiados os melhores atletas do ano em cada uma das modalidades olímpicas. E o COB ainda entregou o Troféu Adhemar Ferreira da Silva, destinado aos grandes nomes da história do esporte brasileiro, para o velejador Torben Grael. Aos 53 anos, ele tem no currículo cinco medalhas olímpicas (foram duas de ouro, uma de prata e duas de bronze) e mais seis títulos mundiais.

A festa anual organizada pelo COB teve ainda uma homenagem especial aos 50 anos da primeira edição dos Jogos Pan-Americanos que foi realizada no Brasil: a edição de São Paulo, em 1963. Alguns atletas que estiveram naquela competição marcaram presença no evento desta terça-feira, como a ex-tenista Maria Esther Bueno e o ex-jogador de futebol Carlos Alberto Torres, entre tantos outros.

Tanto a escolha dos vencedores em cada modalidade quanto a dos seis finalistas do prêmio de melhor atleta do ano foi feita por um júri composto por jornalistas, dirigentes, ex-atletas e personalidades do esporte. Para definir a vitória de Jorge Zarif e Poliana Okimoto, esse voto teve peso de 50%, enquanto a outra metade veio da votação popular encerrada somente na noite desta terça-feira.

Confira os atletas premiados em cada modalidade:

Atletismo - Mauro Vinicius da Silva (Duda)

Badminton - Lohaynny Vicente

Basquete - Tiago Splitter

Boxe - Robson Conceição

Canoagem Slalom - Ana Sátila

Canoagem Velocidade - Isaquias Queiroz

Ciclismo BMX - Renato Rezende

Ciclismo Estrada - Rafael Andriato

Ciclismo Mountain Bike - Henrique Avancini

Ciclismo Pista - Flavio Cipriano

Desportos na Neve - Isabel Clark

Desportos no Gelo - Isadora Williams

Esgrima - Gabriela Cecchini

Futebol - Neymar

Ginástica Artística - Arthur Zanetti

Ginástica de Trampolim - Giovanna Matheus

Ginástica Rítmica - Angelica Kvieczynski

Golfe - Adilson da Silva

Handebol - Alexandra Nascimento

Hipismo Adestramento - Luíza Almeida

Hipismo CCE - Marcelo Tosi

Hipismo Saltos - Alvaro Affonso de Miranda Neto (Doda)

Hóquei Sobre Grama - Matheus Borges Ferreira

Judô - Rafaela Silva

Levantamento de Peso - Fernando Reis

Lutas - Joice Silva

Maratonas Aquáticas - Poliana Okimoto

Natação - Cesar Cielo

Natação Sincronizada - Lorena Molinos

Pentatlo Moderno - Yane Marques

Polo Aquático - Izabella Chiappini

Remo - Fabiana Beltrame

Rugby - Julia Sardá

Saltos Ornamentais - Cesar Castro

Tae kwon do - Guilherme Dias

Tênis - Bruno Soares

Tênis de Mesa - Hugo Calderano

Tiro com Arco - Sarah Nikitin

Tiro Esportivo - Cassio Rippel

Triatlo - Pâmella Oliveira

Vela - Jorge Zarif

Vôlei de praia - Talita Antunes

Vôlei - Thaisa