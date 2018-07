Jorge Zarif fica em sétimo no Mundial de Finn e ganha moral para o Rio-2016

Jorginho, como é conhecido, chegou à medal race (regata da medalha) na sexta posição, com possibilidade de ascender apenas até o quarto lugar, sem chances de medalha. Ele foi quinto colocado na regata e perdeu uma posição, terminando em sétimo, com 125 pontos perdidos, contra 112 do medalhista de bronze, o esloveno Vasilij Zbogar. O ouro foi para o britânico Giles Scott, tetracampeão, sendo bi consecutivo. A prata ficou com o francês Jonathan Lobert.

Este é o melhor resultado internacional do jovem brasileiro desde o inesperado título mundial de 2013. No ano passado, Zarif ficou em 38.º no Mundial de Vela e, nesta temporada, terminou em 24.º no Troféu Princesa Sofia (na Espanha) e em 23.º na etapa de Hyères (França) da Copa do Mundo, eventos mais tradicionais do calendário. Depois, no evento-teste do Rio, foi nono colocado. Ele já está convocado para defender o Brasil no Rio-2016.