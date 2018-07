Jorge Zarif garante vaga olímpica para classe Finn Ontem foi um dia muito especial para o velejador Jorge Zarif, de 19 anos, que conquistou mais uma vaga para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Zarif, que veleja pela classe Finn, terminou a disputa do Mundial de Perth, na Austrália, em 32.º lugar, mas mesmo assim ficou com a última das 18 vagas que estavam em jogo. Na quarta-feira, duas velejadoras brasileiras, Patrícia Freitas, da classe RS:X, e Adriana Kostiw, da laser radial, já haviam conquistado duas vagas para o País na Olimpíada do ano que vem.