Jorginho aposta que Vasco garantirá acesso com mais três vitórias na Série B

O treinador fez a previsão ao projetar os cinco próximos duelos da equipe na competição nacional, que tem justamente o time vascaíno como líder isolado, com 51 pontos, dois à frente do vice-líder Atlético-GO.

"É difícil fazer algum tempo de previsão, seja ela qual for, até porque sempre vamos depender dos resultados dos outros adversários. Mas acredito que os próximos cinco jogos serão bem decisivos em relação ao acesso. Se fizermos bons jogos e ganharmos pelo menos três desses, estaremos matematicamente certos na disputa da primeira divisão no próximo ano", aposta o comandante, escorado nos fatos de que os quatro primeiros colocados garantirão acesso à elite e de que a vantagem vascaína hoje para o quinto colocado, o Londrina, é de nove pontos.

O Vasco ainda tem 11 jogos a disputar nesta edição da Série B e a chance de conquistar o acesso com alguma antecedência realmente é grande, mas Jorginho sabe que precisa pensar partida a partida para consolidar este objetivo. E, ao falar deste próximo duelo com o Náutico, o técnico lembrou que o time recifense contratou o técnico Givanildo de Oliveira no início deste mês, sendo que de lá para cá a equipe pernambucana segue invicta na competição, com dois empates e duas derrotas.

"Em relação à equipe do Náutico, teve uma mudança no comando, algo que provoca também uma modificação na forma de jogar do time deles. Estamos estudando, sabemos que o Givanildo é um treinador muito experiente. É realmente uma equipe que tem um contra-ataque muito veloz. Temos que estar muito atentos", alertou Jorginho.

TIME DESFALCADO - Para este confronto, o treinador não poderá conta com Marcelo Mattos e Júnior Dutra, lesionados, além de Yago Pikachu e Diguinho, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Tendo em vista as baixas, o técnico aproveitou para fazer mistério ao não confirmar todos os substitutos no time titular.

"No lugar do Pikachu, não é segredo para ninguém, entra o Madson. Ele tem entrado muito bem. É uma briga muito boa nessa posição. São jogadores diferentes, mas que realmente contribuem muito para a equipe com cada forma de jogar. Em relação ao meio-campo, temos opções para jogar de uma maneira mais ofensiva ou conservadora. Iremos estar decidindo essa situação até amanhã", despistou.

Entretanto, caso leve a campo a formação que testou com mais frequência durante esta semana, Jorginho deve escalar o Vasco com Martín Silva; Madson, Luan, Rodrigo e Julio Cesar; Douglas, Julio dos Santos, Andrezinho e Nenê; Jorge Henrique e Éderson.