Jorginho cobra futebol alegre da Lusa

Insatisfeito com a atuação na primeira rodada, Jorginho faz mistérios quanto à formação do time. Sua dúvida está no ataque: mantém Rodriguinho ou coloca Maylson. Mas uma coisa ele tem certeza: "O que tem que mudar é a atitude dentro de campo", ordenou.

O segredo para que a vitória venha hoje parece simples, nas palavras do treinador. "A Portuguesa tem de voltar a jogar com alegria como jogávamos ano passado", contou ao site do clube. "Pode acontecer uma derrota ou outra, não somos imbatíveis. Não podemos perder como perdemos no sábado para o Paulista. Já dei uma bronca geral no elenco e espero que já neste jogo eles voltem a jogar como antes."

Contratação. A Portuguesa fechou ontem com o meia Michael, que tem passagens por Palmeiras, Santos, Botafogo e Flamengo. O jogador, de 28 anos, chega ao Canindé emprestado por um ano pelo Dínamo de Kiev.