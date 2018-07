Jorginho exalta campanha do Vasco, mas avisa: 'Não ganhamos nada' O técnico Jorginho não escondeu a satisfação pela ótima campanha do Vasco na primeira fase do Campeonato Carioca. Foram 20 pontos em oito partidas e a liderança do Grupo A garantida com a vitória do último sábado sobre o Bonsucesso, por 3 a 1, em Los Larios. Mas o próprio treinador sabe que nada disso será lembrado se a equipe não mantiver o rendimento na fase decisiva da competição.