Jorginho festeja atuação decisiva de Leandrão e ótimo momento do Vasco Ao vencer o Joinville por 2 a 0 na noite desta terça-feira, fora de casa, e se garantir no topo isolado da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco acumulou o seu 34º jogo de invencibilidade e deu mais uma demonstração do ótimo momento que vive. O mesmo, por sinal, foi exaltado pelo técnico Jorginho, que ainda festejou o fato de o atacante Leandrão ter sido decisivo ao marcar os dois gols do confronto no qual substituiu Thalles, que cumpriu suspensão.