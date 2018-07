Jorginho nega que Vasco tenha relaxado na reta final da Série B

O técnico Jorginho tenta entender o que está aconteceu e garante: "Não houve relaxamento". "Como líder dessa equipe, garanto isso. É algo que estamos atento muito atentos, eu e Zinho. Infelizmente, deixamos a gordura escapar por detalhes. Eu não vejo minha equipe deixar de lutar, não vejo. Estamos lutando e trabalhando, mas as coisas não estão acontecendo", avalia.

Um dia depois de participar, com alguns jogadores do elenco, de uma conversa reservada com membros de uma torcida organizada do Vasco, o treinador garantiu que o papo foi amistoso. "Colocamos isso para os torcedores durante o bate-papo que tivemos ontem (quinta). É bom deixar claro que os torcedores foram extremamente diretos, educados e respeitosos. Fizemos um pacto de união, pois o que importante é a subida do Vasco para a Série A. Eles prometeram apoio em todo tempo e isso será importante nessa reta final."

Após o papo com os organizados, Jorginho voltou a garantir que não falta dedicação. "São detalhes, mas não falta luta ou coragem. E o mais importante: não existe nenhum tipo de probleminha ou inimizade. Como sempre disse, não está tudo certo quando você ganha, mas também não está tudo errado quando você perde."

No terceiro lugar da Série B, com 59 pontos, apenas dois acima do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Vasco volta a campo neste sábado, às 16h30, para visitar o Bragantino em Bragança Paulista (SP).