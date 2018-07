Jorginho reclama de atuação no 2º tempo: 'O mais importante foi a vitória' O técnico Jorginho fez elogios, mas não ficou totalmente satisfeito com a atuação do Vasco na vitória sobre o Boavista, por 1 a 0, sábado, em Cariacica (ES), pela segunda rodada da Taça Guanabara. O treinador gostou da intensidade da equipe na primeira etapa, mas reclamou do fato de seu time não ter conseguido mandar no segundo tempo.