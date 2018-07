Jorginho reconhece 'jogo ruim' e falta de criatividade do Vasco

O técnico Jorginho reconheceu o desempenho abaixo do esperado do Vasco contra o Paysandu, neste sábado, em rodada da Série B. Ao levar 2 a 0 do time paraense, o time carioca sofreu a segunda derrota em três jogos após sustentar uma invencibilidade de 34 jogos. O treinador, contudo, não demonstrou preocupação com os tropeços recentes.

"Natural no futebol, minha preocupação não estava em perder a invencibilidade aqui dentro. Minha preocupação era ser protagonista aqui, não podíamos pensar nem em empatar. Coloquei a equipe para frente, mas fomos infelizes e eles conseguiram nos superar. Vamos continuar tentando ser protagonista dentro de casa. Irei errar agindo, não por omissão", minimizou.

Jorginho admitiu que o Vasco fez uma partida "ruim", sem criatividade, o que abriu brechas para a vitória dos visitantes. "Não estivemos bem, fizemos um jogo ruim. Não tivemos a criatividade necessária que nossa equipe possui. A posse de bola no campo do adversário foi muito pouca. O Paysandu foi muito bem, eles armaram para jogar no contra-ataque e estávamos trocando poucos passes. Agora é ter calma. Quando ganhamos não está tudo muito bom e quando perdemos também não está tudo muito ruim. Temos que reconhecer que não foi uma boa partida", disse o técnico.

Apesar do revés, o Vasco segue na liderança da Série B. Tem 22 pontos, contra 20 do Atlético-GO. CRB, com 18, e Náutico, com 17, completam o G4, que dá o acesso à primeira divisão.