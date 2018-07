Jorginho vê Vasco em evolução e confirma Luan para encarar o Brasil de Pelotas

"Começamos muito bem e criou-se uma expectativa que nós estaríamos classificados, com o acesso garantido, na metade do segundo turno. Isso aconteceu, pois tivemos alguns resultados ruins e surgiu até aquela dúvida, principalmente para o torcedor. Subimos de produção nos últimos três jogos e merecíamos um resultado positivo contra o Avaí. A segunda divisão é jogada de uma forma diferente, com muita força vontade, sem um técnica grande, não se vê lances de efeito, grandes jogadas. Esperamos nos últimos cinco jogos fazer boas partidas para alcançarmos o nosso objetivo", comentou.

Ao menos para a partida contra o Brasil de Pelotas, Jorginho recebeu uma boa notícia. O zagueiro Luan, recuperado de um edema na panturrilha esquerda, voltou a treinar normalmente nesta semana e ficou à disposição do treinador, que confirmou sua presença em campo no sábado.

"O Luan está bem. Fez um bom trabalho ontem e treinou normalmente hoje. Ele vai para o jogo sim. É um atleta importante, um jogador de seleção, que possui um alto nível competitivo e técnico. Apesar do Rafael Marques ter entrado e ido muito bem no jogo contra o Avaí, o Luan retornará ao time", garantiu Jorginho.

O treinador também falou sobre a importância dos dez dias sem partida, já que a última vez que o Vasco entrou em campo foi no empate por 0 a 0 com o Avaí, no dia 26. "Utilizamos essa semana para recuperar os atletas. Os jogadores que jogaram contra o Avaí só voltaram a treinar mesmo no sábado. Foi importante eles terem esse período. Trabalhamos bem a parte tática da equipe, com algumas variações de formação, não apenas de mudança de atletas, mas também situações táticas."