Jorginho voltará ao Kashima Antlers como treinador

NAGOYA - Três brasileiros - dois técnicos e um jogador - estão a caminho do futebol japonês. O principal nome é Jorginho, que fez boa campanha no Campeonato Brasileiro com o Figueirense. Seu destino é o Kashima Antlers, onde substituirá Oswaldo de Oliveira, que vai dirigir o Botafogo. O ex-lateral-direito, tetracampeão mundial com a seleção brasileira em 1994, jogou no clube japonês entre 1995 e 1998.

Nova aposta do Kashima Antlers, Jorginho deixou o Figueirense logo após a disputa do último Brasileirão, no qual o time catarinense encerrou no sétimo lugar e chegou até a sonhar com a conquista do título nacional na reta final da competição.

Os outros dois brasileiros que vão para o Japão irão trabalhar em um mesmo time. Sérgio Soares vai dirigir o Cerezo Osaka no lugar de Levir Culpi, que volta para o Brasil. Junto com ele chegará o atacante Kempes, que fez boas partidas pelo rebaixado América-MG nesta edição do Campeonato Brasileiro.

Destino de jogadores e técnicos brasileiros, o Japão abriga nesta semana as semifinais do Mundial de Clubes da Fifa. O Santos enfrenta o Kashiwa Reysol nesta quarta-feira, às 8h30 (horário de Brasília), em Toyota. Já na quinta-feira, o Barcelona vai encarar o Al-Saad, do Catar, no mesmo horário, quando tentará confirmar o seu favoritismo no jogo que definirá o último finalista da competição.