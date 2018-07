Jornais estrangeiros destacam lesão de Anderson Silva

SÃO PAULO - A impressionante lesão de Anderson Silva causou espanto não só no Brasil, mas ao redor de todo o mundo. Jornais internacionais repercutiram a lesão do ex-campeão na luta contra Chris Weidman. Além das cenas chocantes, veículos de imprensa lamentam que a carreira do Spider pode ser abreviada divido à grave lesão. A previsão é que dentro de 3 a 6 meses ocorra a recuperação física do alteta. A contusão ocorreu ao 1:16 do segundo round quando Anderson aplicou um chute baixo e Chris Weidman defendeu com o joelho quebrando a perna do Spider.

O americano USA Today denominou a cena como "uma das mais macabras da história do MMA". E falou que foi "chocante o que aconteceu com aquele que é considerado o melhor peso por peso de todos os tempos". O portal ainda lembrou que esta é a primeira vez na carreira que Silva tem duas derrotas seguidas.

No site da ESPN americana, Brett Okamoto escreveu que é "algo absolutamente deprimente e uma coisa horrível de se contemplar". O repórter ainda destacou que Weidman estava desapontado com a vitória, pois ele queria uma chance de aplicar outro fim convincente em Anderson Silva.

O jornal ingês Daily Mail, chegou a alertar os leitores no começo de sua página sobre as cenas fortes que viriam logo abaixo. No texto, o tabloide enfatisou que a cena vai permanecer por muito tempo na memória. E também lembrou que o UFC pode perder o seu segundo grande nome em meses caso Anderson Silva confirme a aposentadoria, Georges St. Pierre anunciou uma pausa na carreira após a vitória sobre Johny Hendricks, dia 14 de dezembro de 2013.

Mesmo com o destaque para a lesão, todos os veículos citados também ressaltaram que Chris Weidman dominou o primeiro round e quase finalizou a luta com uma sequência de socos. O americano derrubou Anderson e aplicou uma sequência de golpes duros enquanto o brasileiro se defendia, e bem, no chão.