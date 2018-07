Jornais pelo mundo destacam os 70 anos do ex-lutador Muhammad Ali

O aniversário de 70 anos do ex-lutador Muhammad Ali ganhou espaço nos principais jornais pelo mundo e relembrou um pouco da personalidade de um dos nomes mais importantes do esporte. Entre vitórias inesquecíveis, polêmicas fora do ringue e incontáveis frases de efeito, a história do lendário boxeador voltou às manchetes.

A "Sports Illustrated", tradicional revista esportiva norte-americana, deu destaque à festa de aniversário de Ali em Louisville (Kentucky), cidade natal do campeão. Realizada no último sábado, teve entre os 350 convidados o antigo treinador de Ali, Angelo Dundee. Debilitado pelo Mal de Parkinson, o ex-pugilista caminhava com dificuldade, mas acenou para os convidados. participou apenas de uma parte da festa. "Eu me sinto muito orgulhoso e honradopor mostrarmos nossos sentimentos e nosso apoio a ele", disse à revista o ex-campeão de pesos pesados Lennox Lewis.

O jornal "La Gazzetta dello Sport", da Itália, publicou um vídeo na internet com um trecho da festa, lembrando que em Louisville há um museu dedicado à carreira de Ali, cujo nome também foi homenageado em uma rua da cidade.

O "Marca", da Espanha, optou por uma coletânea com as principais frases de Muhammad Ali, lembrando seu temperamento forte. "Um boxeador inteligente, piadista, contestador e de profundas convicções que marcou a história da nobre arte", publicou o periódico. Entre as máximas relembradas está a definição do próprio Ali sobre seu estilo: "Voo como uma borboleta e pico como uma abelha", disse certa vez o tricampeão mundial.

Em coluna assinada por Steve Bunce, o "The Independent" adotou um tom menos festivo ao destacar a data. "Ali era brutal no ringue e podia ser horrivelmente cruel fora dele", afirma o colunista. Entre as passagens pouco louváveis, Bunce relembra declarações racistas e o fato de Ali ter se negado a lutar na Guerra do Vietnão, o que gerou uma séria de boicotes pelos Estados Unidos.