Jornal diz que Adriano deixa Roma em janeiro

A permanência de Adriano na Roma, da Itália, parece estar chegando ao fim. Segundo o jornal Gazzetta dello Sport, o atacante brasileiro pretende deixar o clube italiano em janeiro, quando estarão abertas as negociações na Europa. A reportagem aponta que existe uma crise no elenco, que não teria um bom relacionamento com o técnico Claudio Ranieri. Existiriam três grupos. Um deles, formado por Adriano, Mirko Vucinic e Stefano Okaka, já teria anunciado a sua saída do time em 2011.

Adriano trocou o Flamengo pela Roma no fim de maio. Em cinco meses na equipe italiana, o centroavante só atuou por 45 minutos no Campeonato Italiano, 47 na Copa dos Campeões da Europa e 27 minutos na Supercopa da Itália. Em setembro, ele ainda enfrentou uma contusão no tornozelo esquerdo. Com isso, Adriano jamais conseguiu estar na forma física ideal.

A Roma tem apenas nove pontos, após oito rodadas do Campeonato Italiano, e ocupa a 14.ª posição. Na Copa dos Campeões, a equipe romana é a lanterna de seu grupo.

Em 2009, campeão brasileiro pelo Flamengo, Adriano também foi o artilheiro, juntamente com Diego Tardelli, do Atlético-MG, com 19 gols. Envolvido em várias polêmicas fora de campo, Adriano deixou o Flamengo após a eliminação nas quartas de final da Taça Libertadores.