Jornalista Ari Borges morre aos 63 anos

Morreu no último sábado o jornalista Ari Borges, que durante anos se dedicou às reportagens esportivas no Brasil. Arizão, como era chamado, tinha 63 anos e lutava contra um câncer no estômago, antes de ser contaminado com a covid-19.

O jornalista teve passagens pelo Estadão, além da Placar, da Editora Abril, e Folha de S.Paulo, antes de trabalhar em TV, como Bandeirantes, ESPN, Cultura e Rede TV!

Ari foi diretor de esportes da Rede TV! e do programa Mariana Godoy Entrevista. Antes de ocupar cargos de direção, já se destacava nas reportagens. Foi na imprensa escrita que desenvolveu faro para as boas histórias.

Era visto pelos amigos como um profissional competente e de fácil sorriso e "trator" para trabalhar. Nas redes, teve o reconhecimento dos amigos, como da apresentadora Mariana Godoy. "Só alegria na foto. É assim que vou me lembrar de você."

Ari Borges, jornalista. Dos melhores que já conheci. Descanse em paz, meu amigo pic.twitter.com/YG1hf7ZZJN — Mariana Godoy (@mariana_godoy) September 13, 2020

Em seu perfil no Instagram, o Superintendente da Rede TV!, Franz Vacek, lembrou a relação com Ari. "Um cometa com energia incrível que alegrou a todos com a sua personalidade, cultura e inteligência."