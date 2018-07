Jornalista lança livro com os bastidores do Rally Paris-Dakar

Os amantes do Rally Paris-Dakar poderão conhecer a fundo a competição a partir do próximo sábado, quando será lançado em São Paulo, o livro O caranguejo do Saara, do jornalista Julio Cruz Neto. A obra contará os bastidores da competição off-road mais disputada do planeta e terá uma turnê de lançamento por Brasília, Rio e Belo Horizonte.

O livro não fala da competição em si. É diferenciado e baseado na cobertura do Paris-Dakar dos anos 1999 e 2000 por Julio Cruz Neto, com foco no seu entorno. Tudo que envolve o rali será retratado nesta "crônica documental" de quando a disputa por carros, motos e caminhões era no deserto africano.

O Caranguejo do Saara retrata tudo que cerca o rali, especialmente as pessoas que vivem nos rincões do deserto africano, a reação delas à passagem da caravana, o choque cultural, as histórias divertidas, perigosas, assaltos e ameaças terroristas. Dividido em oito capítulos, o texto é ilustrado por 38 fotos tiradas pelo autor. Julio relata a experiência vivida em nove países africanos, usando diversos meios de transporte (avião, helicóptero e carro), em 40 dias acampado, cada noite numa cidade diferente.

"Esse livro surgiu de uma certeza que eu tive quando voltei da segunda cobertura do Dakar. Eu tinha muito mais para contar do que cabia nas páginas do Jornal da Tarde, do Estadão e nos boletins da Rádio Eldorado", diz o autor. "Foi a oportunidade perfeita para realizar meu primeiro projeto autoral."

O livro é um projeto independente, viabilizado por meio de financiamento coletivo. Foi editado, diagramado e impresso com pouco mais de R$ 20 mil, arrecadados junto a 204 apoiadores. Não houve patrocínio nem incentivo fiscal. "O livro virou realidade de um jeito bem empreendedor", define Julio.