José Aldo coloca o cinturão em jogo contra Chad Mendes no UFC 142

RIO - Na segunda edição carioca do UFC, que se realiza neste sábado, a partir das 22 horas, na Arena HSBC, na Barra da Tijuca, o amazonense radicado no Rio José Aldo defende o cinturão dos penas contra o americano Chad Mendes. A vitória e a manutenção do título certamente vão dar a Aldo um reconhecimento definitivo em seu próprio País.

No outro combate que ilustra os pôsteres do evento, Vitor Belfort encara o também americano Anthony Johnson em busca de uma vitória que o aproxime de uma eventual revanche com Anderson Silva pelo título dos médios. Outras oito lutas completam a noite do UFC 142.