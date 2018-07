José Aldo enfrenta Frankie Edgar no UFC 156, em Las Vegas

LAS VEGAS - O brasileiro José Aldo vai defender seu cinturão dos pesos penas do UFC pela quarta vez em Las Vegas, no tão aguardado confronto com o ex-campeão, Frankie Edgar.

A luta, inicialmente marcada para o UFC Rio, mas adiada após um acidente de moto do brasileiro, será no dia 2 de fevereiro, nos Estados Unidos, pelo UFC 156.

O anúncio oficial de um dos combates mais esperados do UFC aconteceu na madrugada de terça para quarta-feira, no programa de TV oficial da companhia, “UFC Tonight”.

Havia a possibilidade de o combate acontecer no Brasil (Ibirapuera, em São Paulo, ou Arena do Grêmio, em Porto Alegre) , mas o presidente do UFC, Dana White, confirmou que será em solo americano e no mesmo dia do Super Bowl (final do futebol americano).

Com 21 vitórias e apenas uma derrota no cartel, em 2005, José Aldo tenta derrubar seu quarto oponente na defesa do título. Antes, passou por Mark Hominick, Kenny Florian e Chad Mendes.