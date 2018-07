José Aldo fará uma luta antes do confronto contra Anthony Pettis

RIO – O lutador José Aldo, campeão dos peso-pena no UFC, admitiu fazer ao menos uma luta antes do confronto tão esperado contra Anthony Pettis. O anúncio foi feito nesta quarta-feira durante uma coletiva de imprensa promovida pela TNT, marca de bebidas energéticas. Aldo e Pettis já tinham uma luta prevista para 2013, adiada devido a uma contusão de Pettis.

Mesmo com a certeza de realizar uma luta antes de Pettis, campeão da categoria leve, Aldo disse que seu treinador, Dedé Pederneiras, ainda não definiu o adversário dessa luta. “Eu vou lutar com certeza antes, até pelo fato de o Pettis estar com o joelho machucado. Mas quem resolve é o nosso general (Dedé Pederneiras). Estou na expectativa e vamos ouvir o que ele tem para nós. Por enquanto, vai ser muito difícil lutar com ele (Pettis).”

Questionado sobre a possibilidade de enfrentar Pettis com um peso casado, Aldo disse que só o faria caso pudesse manter o título dos penas. “Vão querer que eu abra mão do meu cinturão, mas isso não vou fazer. Batalhei muito para conquistar meu lugar aqui, mas vamos ver o que vai acontecer.”

MUDANÇA DE ESTILO?

Uma das principais características de Aldo dentro do octógono é sua agressividade, que lhe proporcionou até aqui muitas vitórias por nocaute. Porém, no último confronto pelo UFC, Aldo teve dificuldades para vencer o americano Ricardo Lamas, obtendo a vitória apenas por decisão dos juízes.

No entanto, o atleta considerou ter feito um bom combate e que o mais importante foi ter conquistado saído vencedor. “Se for ver, procurei lutar, acho que foi uma das melhores lutas que já fiz, mas o adversário correu bastante. E não importa se for nocaute, ou decisão (dos juízes), o que eu quero é a vitória”, concluiu Aldo.